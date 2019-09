Er zehrt von seinem Monty-Python-Ruf

Über John Cleese wird aktuell so viel geschrieben und geredet wie seit seiner Zeit mit der englischen Comedy-Truppe Monty Python nicht mehr. Die vielen Hintergrundgeschichten, Internet-Posts und Meinungsartikel zum Treiben des 79-jährigen Briten haben aber selten mit der Ein-Mann-Show «Last Time to See Me Before I Die» zu tun, mit der Cleese auf langer Abschiedstournee ist. Am Donnerstag gastierte er im Basler Musical-Theater.