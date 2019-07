Ein Vogelhaus für 20 Millionen Franken

Besonders, wer sich morgens um 8 Uhr in den altehrwürdigen Bau begibt, ist beeindruckt. In der Frische des anbrechenden Tages sind die Vögel in der Flughalle gerne bereit, sich auf Menschen einzulassen. Da spaziert eine kleine Strausswachtel eifrig im lockeren Waldboden in der Mitte des Hauses umher – im Schlepptau die Kleinen. Auch der Papa, erkenntlich am Krönchen auf dem Haupt, pickt mit.

Die Finanzierung steht

Keinen halben Meter über dem Haupt eines Besuchers brütet eine Dolchstichtaube ihre Eier aus. Verborgen im Blättergewirr sitzt sie vertrauensselig in ihrem Nest. Der Rotschwanzhäherling mit rostrotem Häubchen und rotem Schwanz durchfliegt die Halle, auch seine Partnerin begrüsst den Gast. Sie setzen sich in einen Baum und beobachten die Menschen mit Kulleraugen.

Neues Zuhause für 20 Millionen Franken Zwischen Restaurant (links ein Stückchen der Terrasse) und dem alten Vogelhaus (rechts) entsteht ein Neubau. Visualisierung: Zoo Basel

Es ist ein Vogelparadies, doch ein bröckelndes. Das 92-jährige Haus, erbaut vom Architekten Heinrich Flügel, braucht dringend eine Renovation. Doch während für das im vergangenen Mai an der Urne abgelehnte Ozeanium innert wenigen Jahren fast hundert Millionen Franken zusammengekommen sind, harzte es beim Vogelhaus mit Spenden für die benötigten 20 Millionen. Und der Zolli beginnt erst mit Bauten, wenn genug Donatoren zugesagt haben. Daher gab es Verzögerungen.

Jetzt steht die ­Finanzierung ­endlich. Im Herbst sollen die Bauarbeiten beginnen.

Zolli-Direktor Olivier Pagan freut sich riesig auf den Umbau des Vogelhauses. «Das ist eine Super-Sache», sagt er. Das Gebäude habe einen unglaublichen Charme. Es sei grossartig, dass man diese Bausubstanz erhalten könne. Die sich momentan innerhalb der Flughalle befind­lichen Volieren werden nach aussen verlegt. Der Boden in der als Flugraum genutzten Halle wird abgesenkt und bepflanzt. Damit vergrössert sich der Bewegungsraum für die Tiere, und eine vielfältige Bepflanzung wird möglich. Dank einer Erweiterung der Dachverglasungen kann viel Licht ins Gebäude fallen. Zudem soll für die Besucher eine Plattform eingerichtet werden, wo die Vogelschar auf Augenhöhe beim Fliegen beobachtet werden kann.

Märchenwald mit Bach

