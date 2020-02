«Ein bissle Party gemacht»

Die einzige Schweizer Narrenzunft, die Teil der VHN ist, ist die Fasnachtszunft Ryburg. Auf heimischem Terrain war es ihr vorbehalten, den Umzug vom Sonntag durch Möhlin anzuführen. Es ist das 10. Internationale in Möhlin. Alle sechs Jahre kehrt der Anlass in die Schweiz zurück.

Deutsche dominieren

Über 3000 Personen nehmen teil. Nicht nur auf der Umzugsstrecke dominieren die Deutschen. Auch am Strassenrand sind sie in der Überzahl. «Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Ennet-am-Rhy-Narren und sind stolz darauf, als einzige Schweizer Zunft bei der VHN dabei zu sein», sagt OK-Chefin Renate Erni.

Teilnehmen am Umzug dürften grundsätzlich alle. «Wir sind bemüht, unserer Bevölkerung einen vielfältigen, abwechslungsreichen Umzug zu bieten.» Am Samstag bietet das Internationale neben Partys in der Mehrzweck- und der Fuchsrain-Halle einen Nachtumzug mit Guggen und Tambouren. «Eine schöne Sache», kommentiert Andrea vom Gugge-Ensemble Todtmoos, «wir haben noch ein Konzert gespielt, gingen aber schon um Mitternacht schlafen.»

Die vielleicht schillerndste Figur im Umzug ist Jake Blues. Zumindest nennt er sich so. Er leitet die Zunftmusik der Narrenzunft Schwörstadt, die sich als Blues Brothers inszeniert. Jake ist Schweizer. «Es gibt viele Schweizer, die in Deutschland einkaufen, und viele Deutsche, die in der Schweiz arbeiten», erklärt er, «da dachte ich mir, jetzt gehe ich mal nach Deutschland arbeiten und komme in die Schweiz zum Einkaufen.»

Unterm Strich nur Positives

Ronald, Mitglied des Elferrats Karsau, ist schmuck gekleidet. Umhang, Sakko, Schiffchen auf dem Haupt. Er spricht von zwei schönen Tagen. Gefreut habe er sich über die vielen Antworten aus dem Publikum. Der Narr ruft dem Publikum zu: «Narri!» Und erntet bestenfalls ein: «Narro!»