«Diese Initiative war völlig unnötig»

Die Schweizer Börse befindet sich auf einem Allzeithoch. Geht es 2020 in diesem Tempo weiter?

Die starke Börse ist ein Indiz für die robuste Wirtschaftslage in der Schweiz, aber auch in der ­Region Basel. Dies belegen auch Umfragen der Handelskammer und der Schweizerischen Nationalbank. Einen Blick in die Kristallkugel wage ich aber nicht. Es gibt Unwägbarkeiten. Ich denke dabei an den Handelskrieg zwischen den USA und China, der noch nicht beigelegt ist, aber auch an die Beziehungen zu Europa oder den Wechselkurs.