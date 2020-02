Die unendliche Geschichte der Doppelspur: SBB brechen Vereinbarung von Grellingen

Die Medienmitteilung, die von den SBB Ende letzter Woche verbreitet wurde, kündigte verharmlosend eine Verzögerung der Inbetriebnahme der Doppelspur im Laufental um zwei Jahre an. Doch in Tat und Wahrheit sind es inzwischen vier Jahre Verzögerung: Die SBB erinnern sich schon gar nicht mehr an die Vereinbarung von Grellingen aus dem Jahre 2015. Damals hatten CEO Andreas Meyer, der jurassische Minister Philippe Receveur und die Baselbieter Regierungsrätin Sabine Pegoraro vereinbart, ab 2021 zwei Fernverkehrszüge zwischen Basel und Biel einzuführen, wovon derjenige, der Basel als Intercity zur halben Stunde bedienen werde, von und nach dem Genfersee verkehren solle.