Die Parkhäuser am falschen Ort

Unnötiger Suchverkehr

«Grottenschlecht» seien im Besondern die Standorte der Parkhäuser in Basel und anderen Städten. Diese seien falsch platziert. «Es ist so, als ob der Zug an einem Ort anhält, wo es gar keinen Bahnhof gibt. Der Autofahrer muss durch die halbe Stadt fahren, bevor er ein Parkhaus findet.»

Nicht abgeneigt zeigt sich ­Röthlisberger gegenüber Velobahnen, und er ermunterte die Region, solche für schnelle E-Bikes zu bauen. Man solle den Mut aufbringen, diese zu errichten, mit dem Risiko, dass sie nicht die Lösung der Verkehrsprobleme bedeuten und dass sie in den Wintermonaten in der Schweiz weniger benutzt würden. Generell erlebe das E-Bike einen Boom und mache dann Sinn, wenn Autofahrer zum Umsteigen gebracht werden können. Er warnte aber auch vor anderen Nebenwirkungen – etwa, wenn Schüler ihr Velo aus Bequemlichkeit gegen ein E-Bike tauschen würden.

Unter den Gästen befand sich auch der Basler Regierungsrat Hans-Peter Wessels (SP), der ­Röthlisbergers Referat selektiv rezipierte. «Ich nehme die Idee von Velobahnen gerne mit», erklärte Wessels. Zum Thema «organisierte Rotlichtwelle» und zur Schnittstellenanbindung der Autobahn an das untergeordnete Strassennetz äusserte er sich nicht. Aber er forderte den Astra-Chef dazu auf, «etwas zum Westring» zu sagen, den Wessels selber ­befürwortet.

ACS-Initiative erfolgreich

Wessels verabschiedete sich auch vorzeitig vom Anlass und verpasste den eigentlichen Primeur des Abends: dass die ACS-Initiative für tiefere Parkgebühren mit 3500 Unterschriften zustande gekommen ist. Es wird also zur Volksabstimmung kommen. Die Initiative verlangt, dass die Gebühren für die Nutzung von Parkplätzen auf öffentlichem Grund nicht erhöht werden dürfen. Die bereits eingeleitete Erhöhung muss rückgängig gemacht werden. Bei Annahme der Initiative würde die Stadt zudem dazu verpflichtet, die seit dem 1. Januar 2019 zu viel erhobenen Gebühren zurückzuerstatten.

Der neue Baselbieter Bau­direktor Isaac Reber (Grüne) gab am Abend ein Bekenntnis für eine verbesserte Mobilität in der Agglomeration ab: «Ich möchte im Baselbiet Strassen bauen, ich möchte Tramgeleise und Velobahnen bauen.»