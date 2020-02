Die Abschaltung von Fessenheim ist nicht das Ende

Viele Störfälle

Als basel-städtischer Gesundheitsdirektor bin ich sehr zufrieden und froh, dass nun die definitive Schliessung von Reaktor 1 in Fessenheim unmittelbar bevorsteht. In der Vergangenheit haben uns mehrere Störfälle leider wiederholt in unserer Einschätzung bestärkt, dass das AKW Fessenheim für die Bevölkerung von Basel und natürlich dem Dreiland ein Sicherheitsrisiko und eine mögliche Gefährdung der Gesundheit darstellt. Fessenheim ist das älteste noch in Betrieb befindliche Kernkraftwerk Frankreichs und dasjenige mit den meisten Störfällen im Nachbarland.

Neben den zahlreichen Stör­fällen wurden wir in den vergangenen Jahren auch immer wieder auf Sicherheitsmängel aufmerksam gemacht. So konnte bisher nicht nachgewiesen werden, dass die Notkühlung genügend Wasser fördern kann. Eine ausreichende Versorgung mit Kühlwasser ist jedoch bei einem AKW essenziell, um eine Kernschmelze zu verhindern. Zudem wurden im Jahr 2016 Ungereimtheiten im Zusammenhang mit fragwürdigen Sicherheitszertifikaten aufgedeckt, worauf Reaktor 2 des AKW Fessenheim für fast zwei Jahre vom Netz gehen musste. Und last but not least entsprechen die Anforderungen an die Erdbebensicherheit beim AKW Fessenheim nicht dem aktuellen Stand der Technik.

Ich danke allen, die diese Mängel und Probleme durch Beharrlichkeit, Zivilcourage und wissenschaftliche Recherchen an die Öffentlichkeit und in die politischen Gremien getragen haben. Sie haben die notwendigen Konsequenzen eingefordert und letztlich durchgesetzt. Das verdient Respekt und grosse Anerkennung.

Mit der Abschaltung des AKW Fessenheim ist die radioaktive Gefährdung der umliegenden Bevölkerung und der Umwelt noch nicht gebannt. Die Brennstäbe werden noch bis zu fünf Jahre in den Abklingbecken auf dem Gelände des AKW Fessenheim verbleiben. In dieser Zeit kann es zu einer Freisetzung von Radioaktivität kommen. Das Gesundheitsdepartement wird deshalb mit seinen Fachspezialisten die Abschaltung und den Rückbau des AKW ­Fessenheim genau beobachten und weiterhin offiziell Einsitz in der Commission locale d’information et de surveillance (Clis) de Fessenheim nehmen.