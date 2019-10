Der Zechpreller, der seine Handtasche liegen liess

Am Montagabend kam es zu einem recht speziellen Tête-à-Tête zwischen einem Taxifahrer und seinem Fahrgast, wie das Polizeipräsidium Freiburg (Breisgau) am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt.

Demnach liess sich der Fahrgast am Montagabend vom französischen Mulhouse ins etwa 50 Kilmeter entfernte Bad Krozingen chauffieren. Dort angekommen kehrte der Mann zusammen mit dem Taxifahrer in ein Restaurant ein und bestellte für sich zunächst eine Mahlzeit.