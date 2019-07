Biozentrum wird noch teurer als gedacht

Auf die Kantone Baselland und Basel-Stadt kommen wegen Baumängeln, Schadensfällen und Planungsfehlern am neuen Biozentrum hohe Mehrkosten zu. Gerüchteweise hiess es, dass alleine der Kanton Baselland, der die Hälfte des Darlehens von 327,6 Millionen Franken an den Turm in Basel gewährt, weitere rund 30 Millionen Franken beisteuern müsse.