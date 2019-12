Bettingen entlastet seine Steuerzahler

Wie aber Leifels erklärt, habe die Gemeinde Bettingen die Topverdienersteuer-Initiative «mit 309 zu 139 Stimmen abgelehnt». So beantragte der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung vom Dienstag, die kommunalen Einkommenssteuern um 1,5 Prozentpunkte zu senken und damit alle Haushalte zu entlasten. Leifels schlug vor, auch die Vermögenssteuern um 3,5 Prozentpunkte herabzusetzen. Dagegen hatte niemand etwas einzuwenden; die neuen Steuerfüsse wurden bewilligt.

Finanzlage ist «gefestigt»

Trotz der Steuersenkung rechnet Bettingen im Jahr 2020 mit einem Überschuss von 2,834 Millionen Franken. Das sei zwar eine Million weniger als im Budget 2019, aber die Finanzlage von Bettingen sei «gefestigt». Trotz hohen Investitionen sei keine Fremdverschuldung nötig, stellte Leifels fest. Dies bestätigt der Blick auf den Finanzplan: Dieser zeigt für 2021 und 2022 jährliche Überschüsse von rund drei Millionen, in den Jahren 2023 und 2024 ­sollen sogar Gewinne zwischen 3,5 und 3,8 Millionen realisiert werden. Das Budget wurde an der Gemeindeversammlung mit grossem Mehr genehmigt.

Angesichts dieser hohen Überschüsse mag es erstaunen, dass in Bettingen für das nächste Jahr Nettoinvestitionen von «nur» 771500 Franken vorgesehen sind. In den Folgejahren stehen allerdings grössere Investitionen ­bevor, so Leifels. Die Sanierung der Baiergasse werde sehr aufwendig: Neben der Instandstellung sämtlicher Werkleitungen werden dort auch Massnahmen zum Hochwasserschutz umgesetzt, erklärte der zuständige Gemeinderat Ueli Mauch.

Über eine Million will der ­Gemeinderat zudem in die Sanierung des ehemaligen Postgebäudes an der Hauptstrasse 95 investieren. Der Gemeinderat verfolge das Ziel, die Liegenschaftsstrategie und die Investitionen auf die finanziellen Möglichkeiten ab­zustimmen, erklärte Leifels. Die bessere Finanzlage führe zu höheren Zahlungen in den Finanzausgleich: 2019 lieferte Bettingen noch 2,1 Millionen an den Kanton ab, nächstes Jahr werden es 2,7 Millionen sein.

Neues Gastronomiekonzept

Robert Völker, Vorsitzender der Rechnungsprüfungskommission, schlug ein neues Raumkonzept für das Café Wendelin vor, das rote Zahlen schreibt. Gemeindepräsident Patrick Götsch erklärte, das Café Wendelin werde bis Ende 2020 in gewohnter Art und Weise weitergeführt, auf Anfang 2021 aber neu positioniert.

Eine Arbeitsgruppe aus Gemeinderätin Eva Biland, Gemeinderat Matthias Walser und Gemeindeverwalterin Katharina Näf Widmer soll in der Zwischenzeit ein gastronomisches Konzept unter Einbezug des Landgasthofs Baslerhof und des Restaurants Waldrain ausarbeiten.