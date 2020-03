Basler Professorin stellt Kesb ein vernichtendes Zeugnis aus

Das Amtshaus in Balsthal, wo die angeschossene Kesb DTTG amtet. Nur zwei Prozent der Wünsche und Bedürfnisse von Eltern werden hier berücksichtigt. Foto: Daniel Wahl Die Kesb Solothurn mit einem Standort in Balsthal. Foto: Daniel Wahl Tochter will nicht zum Vater. Kinder dürfen nicht zum Vater. Mädchen ins Heim gesteckt.