Basel-Stadt stoppt Wohnungsnot

In den letzten fünf Jahren stieg der Anteil an leerstehenden Wohnungen in Basel-Stadt kontinuierlich an. Lag er 2014 noch bei 0.2 Prozent, so liegt er heute (Stand Juni 2019) bei genau einem Prozent. Damit erfüllt Basel-Stadt das Kriterium der «Wohnungsnot», die ab einer Leerstandsquote von unter einem Prozent gilt, auf die Kommastelle genau nicht mehr. So zumindest wurde der Begriff der «Wohnungsnot» vom Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) definiert.

Im nationalen Vergleich fällt Basel-Stadt allerdings immer noch durch eine tiefe Leerstandsquote auf. Obwohl man nun nicht mehr von einer akuten Wohnungsnot sprechen kann, herrscht nach wie vor Wohnungsmangel in der Stadt am Rheinknie.