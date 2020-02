Adrian Plachesi verlässt Telebasel

Telebasel Redaktionsleiter Adrian Plachesi wechselt auf den 1. Juni zum Onlineauftritt von «20minuten». Der 32-Jährige bestätigte am Donnerstag Informationen von «OnlineReports». Sein Arbeitsort werde der Video-Newsroom in der Redaktionszentrale von «20minuten» in Zürich sein. Das Portal will künftig stärker auf bewegte Bilder setzen. Plachesi werde als Moderator, Produzent und Videojournalist nationale Themen bearbeiten.