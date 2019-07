Zurzeit keine Kolibakterien mehr

So lautet die Botschaft, die der Kantonale Krisenstab (KKS) am Montagnachmittag an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz in Liestal überbringen konnte. Bis Donnerstag will man aber, so KKS-Stabschef Martin Halbeisen, «zur Normalität zurückkehren», sprich: das Wasser wieder freigeben können. Laut Kantonschemiker Peter Brodmann müssen aber vorerst in regelmässigen Intervallen weitere Proben durchgeführt werden, um zu erkennen, ob das Wasser auch ohne weitere Chlorbeigabe frei von Kolibakterien bleibt. Aus diesem Grund kann auch nicht vor Donnerstag Entwarnung gegeben werden. So lange muss Wasser, das getrunken wird oder mit Lebensmitteln in Berührung kommt, weiterhin während mindestens drei Minuten abgekocht werden. Sollten die Kolibakterien ohne Chlorung wieder auftreten, «dann haben wir wirklich ein Problem», sagte Peter Brodmann.

Quellen waren sauber

Nichts Neues konnten die Verantwortlichen, die gestern in ­Begleitung von Liestals Stadtpräsident Daniel Spinnler und Vertretern der anderen betroffenen Gemeinden vor die Medien traten, zu den möglichen Ursachen der Trinkwasserverschmutzung sagen. Bereits Ende Woche ausgeschlossen wurde Gülle als Ursache, weil bei der in der letzten ­Woche herrschenden Hitze von der Landwirtschaft keine Jauche ausgebracht worden war. Die Bauern hätten unter diesen Umständen ihre Felder verbrannt.

Gestern konnten weiter das Grundwasser und die Wasserquellen als Ausgangspunkt der Verschmutzung ausgeschlossen werden. «Die Grundwasserquellen waren alle sauber», ­sagte der Kantonschemiker. Entsprechend wird weiter vermutet, die Verschmutzung könnte von einer der vielen Baustellen in Liestal ausgegangen sein, ­beispielsweise von einem Leitungsbruch. Ein Nachweis fehlt aber bis dato.

Die Trinkwasserverunreinigung wurde am Freitagvormittag festgestellt. Die bei einer Selbstkontrolle der Stadt Liestal dem Wasser entnommene Probe wies Kolibakterien «in ungewöhnlich hoher Konzentration auf», wie der Kantonschemiker gestern erklärte. Und zwar war die Konzentration so hoch, dass man die Bakterien gar nicht mehr zählen konnte, so Brodmann.

In der Folge wurde von den Brunnenmeistern fortwährend Chlor zur Tilgung der Kolibakterien eingesetzt. Mit Erfolg, wie sich gestern gezeigt hat. Der ­Kantonschemiker wies aber auch beruhigend darauf hin, dass ­Kolibakterien nicht unbedingt krank machen müssen, «aber sie können». Das würde sich dann vor allem in Form von Magen-Darm-Beschwerden und Durchfall bemerkbar machen. In diesem Fall scheinen Liestal und die fünf weiteren Gemeinden allerdings Glück gehabt zu haben (siehe Artikel in der Spalte nebenan).