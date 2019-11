Zittern um das Hans-Zimmer-Konzert zu Ende

Erster Hoffnungsschimmer

Am Dienstagnachmittag gab es den ersten Hoffnungsschimmer. Denn auch «das abgesagte Bonez-MC-Konzert vom vergangenen Samstag und das bevorstehende Hans-Zimmer-Konzert unterscheiden sich klar in der Art ihrer Hallenbelegung und -nutzung und damit der vorhandenen Brandlast und Evakuationsorganisation», teilte die BGV mit.

Am Abend kam endlich die Entwarnung: «Das Hans-Zimmer-­Konzert findet statt», vermeldeten das Basler Erziehungs­departement und die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung gemeinsam. Doch weshalb war diese Feuerwehrübung überhaupt nötig? Laut Cattelan hat der Kanton in den anderthalb Jahren, in denen er um das ­Problem wusste, Rauchschürzen und zusätzliche Ventilatoren eingebaut. «Doch es gab weitere technische oder organisatorische Massnahmen, die getroffen werden müssen. Das wusste Basel-Stadt. Es kann beispielsweise sein, dass nicht genügend geschultes Personal zur Verfügung steht, das bei einer Evakuation hilft, wenn Panik ausbricht. Oder dass die Fluchtwege nicht breit genug sind», so Cattelan.

Den ganzen Wirbel um die Joggelihalle hat auch Christoph Socin mitbekommen. Der Vizepräsident des CSI Basel wandte sich gestern besorgt an Hallenchef Thomas Kastl und verlangte eine schriftliche Bestätigung, dass das hochdotierte Springreit-Weltcupturnier Anfang nächsten Jahres wie geplant stattfinden kann. Anders als andere Sportveranstalter, die eine klare Meinung zu der ganzen Angelegenheit haben, aber lieber nicht zitiert werden möchten, spricht Socin Klartext. «Ich als Veranstalter bin als Allererster interessiert daran, dass niemand zu Schaden kommt. Aber hier übertreibt die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung eindeutig.»

Bis 80'000 Franken futsch

Er nennt ein Müsterchen: Der VIP-Bereich des Black Horse Club am CSI Basel sei für 120 Gäste angelegt. Die Gebäudeversicherung aber verlange einen Fluchtweg für mehrere Hundert Personen, was natürlich unverhältnismässig sei. «Nun müssen wir darüber verhandeln, wie viele es am Ende wirklich sein sollten.» Im vergangenen Jahr habe das Reitturnier für die VIP-Rampen wie vorgeschrieben extra massives Holz bestellt, das bei einem Brand Stabilität für 60 Minuten gewährt.

Dieses Jahr sei das laut seinen Informationen plötzlich nicht mehr nötig. «Was nichts anderes bedeutet, als dass wir für die Investition rund 60'000 bis 80'000 Franken in den Sand gesetzt haben.» Wer nur lange genug suche, so Socin, der finde bei einem Gebäude der höchsten Brandschutz-Sicherheitsstufe immer etwas. Er vermutet, dass der Zwist auch politischen Ursprungs ist: «Die Situation mit der Halle, die Basel-Stadt gehört, aber auf Baselbieter Land steht, ist höchst unglücklich und führt schon seit langem zu Friktionen zwischen den beiden Parteien.»

Socin glaubt, dass man nun vonseiten Basellands bewusst ein Exempel statuieren wollte – und sich dafür das Rapper-­Konzert ausgesucht habe.