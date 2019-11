«Wow, wir sind dabei!»

Die Oberfläche auf dem Mars ist trocken und rau. 25 Personen aus der Region Basel stehen in dieser unwirtlichen roten Steinwüste und schauen gespannt einer kleinen Marssonde zu, die Bilder von Steinen aufnimmt. In 15 Minuten werden die Uni Basel und die Handelskammer beider Basel für ihren Anlass «Uni konkret» weitere 25 Menschen auf den Mars schicken – oder genauer: in das Marslabor der Uni Basel in Witterswil.