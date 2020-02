«Wir sind tief besorgt»

Die Gastronomiebetriebe könnten ihren ordentlichen Betrieb aufrechterhalten, heisst es weiter. Die Regierung appelliert an die Eigenverantwortung und Solidarität der Bevölkerung. Der Entscheid ist gravierend für die vielen Gastro-Betriebe und involvierten KMUs in der Region. André Meierhofer, Wirt des Restaurant Aeschenplatz, bricht fast in Tränen aus, als er erfährt, dass die Fasnacht nicht stattfinden wird. «Ich mache während der Fasnacht rund den dreifachen Tagesumsatz. Ich rechne mit einem Ausfall im fünfstelligen Bereich. Ich will gar nicht daran denken, welchen finanziellen Schaden wir erleiden.» Für die Schnitzelbankabende hätten viele Gäste gebucht und bereits bezahlt.

Wir fordern ein Entlastungs- und Unterstützungsprogramm für KMU.Maurus Ebneter, Wirteverband

Für Meierhofer und alle anderen Baizer in der Region, setzt sich nun der Wirteverband ein. Er sei tief besorgt. «Wir fordern unbürokratische Überbrückungshilfen sowie ein Entlastungs- und Unterstützungsprogramm für KMU», sagt Präsident Maurus Ebneter.

Wegen der kurzfristigen Absage sei es vielerorts schon zu spät, um die Kosten wirksam zurückzufahren: «Lebensmittel wurden bereits bestellt oder sogar zubereitet, zusätzliches Personal wurde aufgeboten und Werbung geschaltet.» Unter den aktuellen Umständen dürfte es vielen Betreibern und Zulieferern schwer fallen, in den nächsten Wochen und Monaten liquide zu bleiben. Der Wirteverband werde das Gespräch mit der Regierung suchen.

Auch für die etlichen Wagen-Cliquen und deren Lieferanten, ist der Ausfall der Fasnacht gravierend. Pierre Kunz, Einkäufer der Wage IG, hat schlechte Nachrichten: «Ich habe heute schon ganz früh am Morgen die Lieferanten angerufen und gefragt, ob die Bestellung der verderblichen Ware storniert werden kann. Leider ging das nicht.»

Für uns ist die Absage der Fasnacht ein DesasterRoberto Papini, Fortura AG

Wurforangen sind von Qualität zweiter Klasse, im Handel gibt es dafür keine Verwendung. Auch bei Bananen und Riebli handelt es sich um Zusatzbestellungen, die nicht einfach übernommen werden können. Kunz sagt: «Wir werden nun allen Wägeler eine Mail schreiben und ihnen dies mitteilen. Wir hoffen, dass sie unsere Idee teilen - und die verderbliche Ware an Institutionen wie die Heilsarmee, Gassenküche oder den Zolli zukommen zu lassen.»