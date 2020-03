«Wir haben in Mulhouse die Epidemie-Phase erreicht»

Sie betont, dass zur Zeit der Fastenwoche Mitte Februar noch keine Massnahmen in Frankreich und anderen europäischen Ländern zur Eindämmung des Corona-Virus in Kraft waren. Die Leute hätten sich also in der Kirche wie üblich begrüsst, Hände geschüttelt und umarmt.

Pikant: Genau zu jener Zeit war der französische Staatspräsident Emmanuel Macron in Mulhouse zu Besuch. Er war unter anderem in dem Quartier unterwegs, in dem die Kirche steht. Der Präsident wurde bei seinem Spaziergang von einem Pulk Journalisten und Neugieriger begleitet.

Präsident Macron war Dienstag, 18. Februar, im Stadtteil Bourtzwiller unterwegs. Foto: Reuters

Bislang erhielten die Basler Behörden noch keine Nachricht über eine Person aus Basel-Stadt, die sich beim Gottesdienst in Mulhouse angesteckt hat. Wie die Leiterin der Kommunikationsabteilung beim Gesundheitsdepartement, Anne Tschudin, schreibt, würden sie von den Kollegen im Elsass diesbezüglich auf dem Laufenden gehalten: «Die elsässischen Behörden werden uns im Rahmen ihrer weiterer Abklärungen auch darüber informieren, wenn sie Kenntnis von positiven Fällen erhalten, welche in der Schweiz respektive Basel-Stadt wohnen, arbeiten oder in die Schweiz gereist sind.»

Die Situation mit der raschen Verbreitung des Virus im Elsass bestärke das Gesundheitsdepartement in der Haltung, «dass es im Moment richtig ist, bei Anlässen Vorsicht walten zu lassen, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern oder zu bremsen». Das heisst, auch in näherer Zukunft werden es Anlässe mit wesentlich über 200 Teilnehmern – insbesondere in geschlossenen Räumen –schwer haben, eine Bewilligung zu erhalten.

Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, die Grenze zu Frankreich zu schliessen. Dazu kann sich Anne Tschudin aber nicht äussern: «Die Landesgrenze wird vom Bund betreut.»

Veranstaltungsverbot in Saint-Louis

Insgesamt nahmen gemäss Informationen der Kirche rund 2000 Personen an der Veranstaltung teil, dies auf relativ engem Raum und über mehrere Tage hinweg. Es erstaunt daher nicht, dass der französische Gesundheitsdirektor, Jérôme Salomon, beim täglichen Update zum Coronavirus am Dienstagabend auf die Fälle im Elsass einging: «Wir haben sieben bestätigte Fälle, fünf davon innerhalb derselben Familie.» Personen, die teil der religiösen Veranstaltung waren, sollten sich auf allfällige Symptome achten und gegebenenfalls testen lassen.

Mittlerweile stieg die Zahl an bestätigten Corona-Erkrankten im Elsass auf 21 an. Darunter seien auch Kinder, vermeldet das Département. Drei Schulen mussten nun schliessen: es handelt sich um die Schule von Bernwiller, die Schule «Oberlin» in Bourtzwiller und die Schule «Emmanuel» von Saint-Louis. In den betroffenen Gemeinden sind öffentliche Veranstaltungen ausserdem bis auf Weiteres untersagt.