Wie einst John Travolta

Dino Baldassare schwankt kurz, als er seine Partnerin, die fast parallel zum Boden liegt, mit einer Hand am Hinterkopf auffängt. Doch einen Profi wie ihn bringt das nicht aus dem Konzept. Er lächelt charmant in Richtung Jury, und weiter geht es. «Beim Tanzen gibt es keine Fehler», sagt Wertungsrichterin Carola Frasch. «Wenn die Ausstrahlung stimmt, macht sie alles andere wett.» Es ist Samstagabend, und im Bahnhofsaal Rheinfelden findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Fricktal tanzt» das erste Internationale Discofox-Turnier am Hochrhein statt.