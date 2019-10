Wessels interveniert im Parkplatz-Streit

Am kommenden Dienstag lädt das ­Basler Elektrotechnikunternehmen Selmoni zum Aufrichtfest für seinen Neubau in Münchenstein. Doch in die Freude über das Voranschreiten der Bauarbeiten mischt sich beim ­Management Bitterkeit. Denn eigentlich wäre die Traditionsfirma mit ihren 600 Mitarbeitern gerne in Basel geblieben.