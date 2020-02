Urteile im Fall Dojo: Beqiri muss Beschuldigten eine Entschädigung zahlen

Der Kickboxerprozess um Shemsi Beqiri und Paul Balicha geht in die nächste Runde. Beqiri wirft Balicha vor, er habe ihn mit einem maskierten Schlägertrupp in seinem Trainingscenter in Reinach aufgesucht, um ihn in einem unfairen Kampf «umzubringen».

Das Kantonsgericht hat am Freitag nun jedoch eine Strafmilderung für mehrere Beschuldigte gesprochen und ausserdem entschieden, dass Shemsi Beqiri den Tätern eine Entschädigung von 9'000 Franken zahlen muss. Weshalb genau er diese zahlen muss, ist derzeit noch unklar.