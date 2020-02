Urteile im Fall Dojo: Balichas Strafe wird gemildert

Der Kickboxerprozess um Shemsi Beqiri und Paul Balicha dürfte in die Endrunde gegangen sein. Dies nachdem das Kantonsgericht am Freitag Strafmilderung für die meisten Beschuldigte gesprochen hat. Keiner muss ins Gefängnis gehen. In einer generellen ersten Reaktion signalisieren die Verteidiger der Verurteilen, das Verdikt des Kantonsgerichts akzeptieren zu wollen und es nicht vor Bundesgericht anzufechten.