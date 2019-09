Unbegründete Überversorgung abbauen

Stabilisierung möglich

Würde man den Status quo fortschreiben, würden die Fallzahlen entsprechend weiter ungebremst ansteigen, von 85000 Fällen 2016 auf 97000 Fälle 2028. Die bereits vorgesehenen vermehrten ambulanten Behandlungen werden die Steigerung jedoch mildern, gemäss den vorgelegten Zahlen auf 93000 Fälle im Jahr 2028. Gelingt tatsächlich ein Abbau in den 16 Spitalleistungsgruppen, in denen die Überversorgung vor allem durch das Angebot erklärt ist, könnte die Anzahl Fälle ungefähr stabil gehalten werden, trotz Bevölkerungswachstum.

Vorgesehen ist die Stabilisierung in den Jahren 2021 bis 2024, in denen die neue bikantonale Spitalliste gilt. Kann die Überversorgung im vorgesehenen Masse reduziert werden, ist gemäss den beiden Gesundheitsdirektoren eine bedarfsgerechte Versorgung in den beiden Basel finanzierbar. Eine bedarfsorientierte Planung kann demnach aufzeigen, dass es möglich ist, die akutsomatischen Fallzahlen mindestens stabil zu halten.