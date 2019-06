Tropeninstitut kann in zwei Jahren ins Baselbiet ziehen

Internationales Renommee

In der Region Basel ist das Institut vor allem als Impf-Anlaufstelle vor Reisen in Entwicklungs- und Schwellenländer bekannt. In den letzten rund 20 Jahren hat sich das Swiss TPH von einem auf Basel und auf Afrika fokussierten Institut zu einer global agierenden und international renommierten Institution weiterentwickelt. Das Swiss TPH führt heute ein medizinisch-diagnostisches Dienstleistungszentrum, ein Zentrum für Arzneimittelforschung und ein schweizerisches Zentrum für internationale Gesundheit.

Es forscht zudem in der medizinischen Parasitologie und Infektionsbiologie sowie in den Bereichen Epidemiologie und Public Health. Teile der Forschung sowie die Lehr- und Ausbildungsleistungen sind durch öffentliche Gelder finanziert. Gemäss einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz beläuft sich die Wertschöpfung des Swiss TPH in den beiden Basel auf gegen 50 Millionen Franken jährlich.