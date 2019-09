Teilnehmerrekord am SlowUp

Luca Serafini ist als Streckenposten in Kaiseraugst eingeteilt. Bewehrt mit einer Cola-Dose, sitzt er auf einem Strohballen, «langsam!» und «Achtung!» rufend, dazwischen ein gelegentliches «Bitte» nachschiebend. Die Streckenposten und Strohballen haben einen wichtigen Zweck: Sie dienen der Geschwindigkeitsdrosselung der Velofahrer und Inline-Skater, die von der Hauptstrasse in Kaiseraugst in Richtung Bahnhof hinabschiessen.

«Wir können rumschreien»

Denn da unten warten enge Kurven. Also mahnt Serafini, der Laufner, der in Münchenstein die FMS besucht und mit einem Grossteil seiner Klasse im Einsatz ist, um die Klassenkasse zu alimentieren, unablässig zur Langsamkeit. Dass er heiser werden könnte bis am Abend, darüber macht er sich keinen Kopf: «Ich bin Brasilianer; wir können den ganzen Tag lang rumschreien.»

Ein paar Pedaltritte und ebenjene enge Kurven später wartet einer von zwölf Festplätzen. Wen man auch zwischen den Velo- und Tischreihen in Kaiseraugst antrifft: SlowUp gefällt, erfreut, ja begeistert. Man schwärmt vom Sonnenschein, von der Entmotorisierung der Strasse und der Atmosphäre.

Also bleibt nur eins: rauf auf den Sattel, rein in die Pedale und hinein ins Getümmel. In einer Menschentraube auf Velos geht es von Kaiseraugst in Richtung Rhein und hinab zum Kraftwerk. Hier vereinen sich zwei der drei SlowUp-Routen, und aus dem gemächlichen Pedalen wird, zwangsläufig, ein Absteigen und schliesslich ein Gehen.

Engpass beim Kraftwerk

Rad an Rad schiebt sich die Masse via Kraftwerk über den Rhein: Inline-Skater, Jogger, Kinder auf Trottinetts, Kinder in Kinder­wagen, ein Mann im Liegerad, ein Werbetross mit lebensgrosser PR-Kuh, Jugendliche, oben ohne und später lautstark auf dem Hinterrad balancierend, schliesslich die italienische Familie, gekleidet in passende Team-Trikots.