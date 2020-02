Sturm «Petra» zerstört Auto in Riehen

Der Sturm hielt auch die Berufsfeuerwehr Basel auf Trab. Neun Einsätze leistete die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt in den frühen Dienstagmorgenstunden. In den meisten Fällen ging es um umgestürzte Bäume. In Riehen kam es zu einem grösseren Sachschaden: Am Gatternweg in Riehen hatte der heftige Wind einen grossen Baum umgeweht. Er fiel auf vier parkierte Autos, wie die Basler Polizei mitteilt. Zwei Fahrzeuge wurden dabei stark beschädigt. Mit Hilfe des Krangreifers mussten die Berufsfeuerwehrleute Äste absägen und auf dem nahen Parkplatz deponieren. An der Burgfelderstrasse waren Bauabschrankungen auf die Fahrbahn und Tramgeleise gestürzt. Am Morgartenring stellte die Polizei mehrere umgewehte Baustellen-WC-Häuschen wieder auf. Meldungen über verletzte Personen gingen auch in Basel nicht ein.

Kälteeinbruch Gemäss Meoteocentrale ist es aufgrund des Sturms 10 Grad kälter kälter geworden. Am stärksten Betroffen war der Kanton Bern. Im Kanton Aargau waren gemäss Angaben der Aargauer Polizei bis zu 40 Feuerwehren an rund 60 Schadenplätzen auf dem ganzen Kantonsgebiet im Einsatz. Hauptsächlich wehte der Sturm Bäume um, riss Bauabschrankungen aus der Verankerung und blies Gegenstände fort. Durch umgewehte Bäume wurden einige Haupt- und Nebenstrassen blockiert.

Tief Petra gab Gas: Die Top 3 Bergstationen waren Napf mit 171, der Säntis mit 150 und Crab Masegn mit 149 Kilometern pro Stunde. Auch im Flachland blies der Wind mit über 120 km/h, wie MeteoNews twitterte. Das Sturmtief befindet sich mittlerweise über Tschechien. (wah)