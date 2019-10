Spital Laufen wird heruntergestuft

Widerstand im Laufental

Alle Anläufe, das Kleinspital auf eine tragfähigere Struktur zu reduzieren, sind bisher an lokalen Widerständen gescheitert. Diesmal wurde der Boden breit vorbereitet: Vertretungen aller 13 Laufentaler Gemeinden haben gemäss Mitteilung das neue, gemeinsam getragene Konzept am vergangenen Samstag einstimmig gutgeheissen. Neben dem Verzicht auf stationäre Angebote ist auch ein alternativer Standort in Laufen angedacht: Das künftige ambulante Gesundheitszentrum könne nach zwei bis drei Jahren in die Nähe des Bahnhofes umziehen, hiess es weiter. «Nach einer defizitären Aufbauphase» solle der Stadtort Laufen «kostendeckend» sein. Für das Konzept wichtig sei «die Vernetzung mit weiteren Anbietern im Gesundheitsbereich». Namentlich Hausärzte und niedergelassene Spezialisten würden «eng in die Umsetzung einbezogen». Optional sei eine Ergänzung mit ambulanten Therapie angeboten. (sda)