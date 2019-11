Spitäler sind als Wirtschaftsfaktor so bedeutend wie das Baugewerbe

Die Spitäler haben ein Image­problem. Gerade in den beiden Basel. Die Rede ist von jährlich 8000 unnötigen Eingriffen. Das belastet die Prämien- und Steuerzahler zusätzlich. Auch die neue Spitalstrategie im Landkanton schafft keine Abhilfe. Im Gegenteil: Mit der neuen Kooperation zwischen dem Kantonsspital und der Hirslanden-Gruppe auf dem Bruderholz steigt der Druck auf die Spitäler in der Stadt. Der Wettbewerb nimmt zu, Experten befürchten darum ein kosten­intensives Wettrüsten. Kurzum: Die Spitäler gelten in der aktuellen öffentlichen Diskussion vor allem als Kostentreiber.