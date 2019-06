Spatenstich für neues Tropeninstitut

Die heute in über sieben Liegenschaften rund um die Socinstrasse in Basel verteilten Mitarbeitenden und Studierenden werden im neuen Gebäude ab Ende 2021 in Allschwil arbeiten und forschen können. Das multifunktionale Gebäude der Basler Architekten Kunz und Mösch bietet 725 Arbeits- und Auswert- sowie gut 150 Laborplätze und wird durch Auditorien, Kursräume und eine Cafeteria ergänzt.

«Wir freuen uns ausserordentlich auf unser neues Zuhause in Allschwil», sagt Jürg Utzinger, Direktor des Swiss TPH am Tag des Spatenstichs. Das Gebäude werde es dem Tropeninstitut ermöglichen, das Mandat zur Verbesserung der Gesundheit von Menschen in der Region und weltweit noch besser erfüllen zu können.

Der Neubau entsteht im Baurecht als Gebäude der Universität Basel auf dem Areal des Bürgerspitals Basel im Bachgraben, Allschwil. Bauherr des «Belo Horizonte» ist das Swiss TPH. Die Finanzierung erfolgt über eine Kreditsicherungsgarantie der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, Investitionsbeiträge des Bundes, Eigenmittel des Swiss TPH und die Unterstützung durch die R. Geigy-Stiftung. Beat Ammann, Direktor Bürgerspital Basel, teilt die grosse Freude des Swiss TPH: Mit dem Spatenstich beginne die Reihe von mehreren markanten Bauvorhaben, die künftig das Erscheinungsbild des BaseLink-Areals prägen würden. Unter den Gästen beim Spatenstich waren unter anderen Conradin Cramer, Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, und Andrea Schenker-Wicki, Rektorin der Universität Basel.

Der Umzug des Swiss TPH ist Ende 2021 geplant. Am heutigen Standort an der Socinstrasse in Basel wird einzig der Impfdienst und das klinische Ambulatorium der Tropen- und Reisemedizin in der Villa «Zur Föhre» verbleiben.