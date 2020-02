Roche Tower könnte gratis sein

Plus 1200 Straftaten und 140 zusätzliche Hochzeiten

Im Vergleich zu anderen Ereignissen fallen die Effekte in Schaltjahren aber moderat aus. So haben eine Fussball-WM oder Olympische Spiele eine wesentlich grössere Wirkung auf die Schweizer Wirtschaftsentwicklung als ein zusätzlicher Arbeitstag. Fifa und das IOK haben ihre Sitze in der Schweiz. Aufgrund der damit verbundenen Lizenzeinnahmen führen diese Giga-Sportanlässe zu einer zusätzlichen Wertschöpfung von mehr als 3 Milliarden Franken. Dies ist mehr als das Fünfzehnfache dessen, was durch einen zusätzlichen Arbeitstag generiert wird.

Letztlich haben Schalttage aber auch einen Einfluss auf andere Bereiche des Lebens. 140 zusätzlichen Hochzeiten im Land stehen 18 Scheidungen gegenüber und 240 zusätzlichen Geburten 180 Todesfälle. Die Zahl der Nichtbetriebsunfälle steigt um 1469 – jene der Betriebsunfälle um 736. Hinzu kommen 106 zusätzliche Einbrüche und immerhin 1200 Verstösse gegen das Strafgesetzbuch, wie BAK Economics ausgerechnet hat.

Die Idee, die wirtschaftlichen Folgen eines Schaltjahrs berechnen zu lassen, kam der Basler Kantonalbank, da mehrheitlich über die Entstehungsgründe für einen Schalttag berichtet werde, jedoch nur selten über dessen Effekte, wie Sprecher Raphael Vannoni sagt. Die BKB wollte mit der Analyse aufzeigen, was ein Schaltjahr für die Schweizerinnen und Schweizer und vor allem für die Wirtschaft bedeutet. «Die Ergebnisse von BAK Economics sind auf den ersten Blick nicht offensichtlich, jedoch eindrücklich», sagt Vannoni.

Über zwei Millionen Extrastunden in der Region

In Basel-Stadt werden pro Arbeitstag rund 1,2 Millionen Arbeitsstunden geleistet. Im Baselbiet sind es 950 000 Extrastunden. Total ergeben sich damit für die beiden Basel also im Super Schaltjahr 6,45 Millionen Gratisstunden. In Basel-Stadt steigt die Wertschöpfung um respektable 60 Millionen Franken. Pharma-Unternehmen mit dem verarbeitenden Gewerbe streichen den Hauptteil von 47 Millionen Franken ein. Der lokale Handel profitiert mit sechs Millionen, im Gastgewerbe und dem übrigen Gewerbe sind es zwei Millionen Franken.