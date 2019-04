Rätseln in der Sahelzone

Der einzige Baselbieter schaffte es im vorletzten Jahrhundert, 1890, in die Königsklasse der Politiker, Emil Frey, eine Grösse des Freisinns aus Münchenstein. Seither ist der Bundesrat eine Basel-freie Zone, unter anderem auch deshalb, weil der legendäre Dornacher SP-Finanzpapst Otto Stich aus geografischer Sicht dem Kanton Solothurn zugeordnet werden muss.

Am Tisch im Schützenhaus ging das Mikrofon hin und her. Die lokalen Spitzenpolitiker Anton Lauber, Conradin Cramer, Elisabeth Schneider-Schneiter und Samira Marti wiegelten ab, sie übertrumpften sich mit Nettigkeiten und verteilten Komplimente, damit ja keiner die heitere Stimmung im heimeligen Saal störte – doch sie redeten in fast schon erschreckender Weise am Thema vorbei. Anton Lauber, sichtlich voller Selbstvertrauen nach seinem Glanzresultat bei den Parlamentswahlen, gestand, «kein Patentrezept zu haben», und Elisabeth Schneider-Schneiter, die CVP-Nationalrätin, gab den heissen Tipp, «zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein». Ach ja?

«leicht peinlich»

Damit wurde natürlich längst nicht erklärt, warum Basel in der Landesregierung einer politischen Sahelzone gleichkommt. Warum diese prosperierende Region am Rheinknie mit ihrer brummenden Pharmaindustrie in der Wirtschaft, in der Kultur und bis 2018 auch im Fussball Glanzpunkte setzt, in Bundesbern jedoch regelmässig versagt. Das ewige Jammern darüber kommt nicht nur in der Schweizer Hauptstadt schlecht an. Anfang Dezember 2018 empfand es sogar die lokale Ständerätin Anita Fetz «leicht peinlich», als das Lamentieren wieder einmal eingesetzt hatte; Elisabeth Schneider-Schneiter war soeben von ihrer Partei als Bundesratskandidatin übergangen worden.

Anita Fetz hätte als Gast der Veranstaltung im Schützenhaus gutgetan. Wer die Floskeln und Lobhudeleien weglässt und die wahren Gründe sucht, warum Basel in Bundesbern auf verlorenem Posten steht, stellt schnell fest: Sämtliche Parteien in der Region haben es in den letzten Jahren verpasst, einen Kandidaten oder eine Kandidatin in den eigenen Reihen aufzubauen. Eine clevere Partei oder eine intelligente Fraktion schaut vielleicht auch mal über den Zaun und überlegt, ob es jenseits der Partei einen Verbündeten gibt, auf den man setzen könnte. Geschicktes Lobbyieren, Weibeln hinter den Kulissen, Kontakte knüpfen zum Partner von morgen, der gestern noch dein Feind war: Das ist die Knochenarbeit in der Politik, die sich auszahlt. Nachfragen darf man bei Anita Fetz, einer Meisterin in dieser Disziplin.

Doch was machen die Anzugträger im Basler Rathaus? Sie zerfleischen sich sogar in der eigenen Partei lieber selbst, als die Kräfte zu bündeln. Über den Machtkampf innerhalb der Basler SVP schütteln mittlerweile sogar Mitglieder der eigenen Fraktion nur noch den Kopf. Die Liberalen sind im Rennen um ein Bundesratsticket chancenlos, weil es ihre Partei nur hier gibt. Die CVP hat ihr Stammland hauptsächlich in der Zentral- und Ostschweiz, der FDP-Sitz in Bern ist momentan mit Karin Keller-Sutter zementiert.