Es ist früh, sehr früh an diesem Montagmorgen. «Energy Mein Morgen» startet um 5 Uhr und wird bis 10 Uhr ausgestrahlt. Diese Woche wird das Programm vom gemütlichen Wohnzimmer in Möhlin aus gesendet. Ein improvisiertes Studio in der Mansarde dient als Arbeitsplatz, eingerichtet von einem Techniker von Radio Energy. Soeben hat Daniel Studer über die Verkehrssituation in der Region informiert – noch ist alles ruhig. Zwei Songs lang haben er und Vivian Kunkler Zeit für ein paar Fragen, bevor sie wieder live gehen.