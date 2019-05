Ozeanium erhält neue Chance in Binningen

Schinzel erklärt auf Nachfrage, dass das mit dem Abkauf der Heuwaage natürlich «im Scherz» gemeint war. Er bedaure allerdings den negativen Volksentscheid,weil damit für die Region eine grosse Chance verpasstworden sei. Schinzel: «Wenn der Zolli allerdings ein Ozeanium auf Binninger Boden bauen möchte, dann müsste man diese Idee seriös überprüfen. Die Initiative muss allerdings klar vom Zolli ausgehen.»

Basel-Stadt aussen vor

Allzu abwegig scheint das Vorhaben nicht. Denn der Zoologische Garten hat an seinem Südende zwischen dem Dorenbachviadukt und dem Jugendzentrum in Binningen ein Stück Land, die Schutzmatten. Dort sind Tiere untergebracht, die Quarantäne brauchen. Wie Bernard Keller, Pressesprecher der Gemeinde Binningen, erklärt, gehört das rund 15000 Quadratmeter grosse Stück Land der Einwohnergemeinde der Stadt Basel. Sie hat es dem Zolli in einem Baurechtsvertrag abgegeben, der am 1. August 2070 ausläuft. Keller: «Das Gebiet in der Grösse von rund anderthalb Fussballfeldern liegt aber innerhalb des Binninger Gemeindebanns, und damit ist die Gemeinde Binningen für das Stück Land verantwortlich.»

Für den Bau eines Ozeaniums auf der Parzelle brauchte es gemäss Keller wohl eine Umzonung, weil das Gebäude in die Höhe gebaut würde.Über eine Umzonung müsste der Binninger Einwohnerrat abstimmen. Zur Geltung kämen die Baselbieter Gesetze, und der Kanton Basel-Stadt bliebe aussen vor.

Gute Alternative zu Standort an der Heuwaage

Mike Keller, der Binninger Gemeindepräsident, ist einer Prüfung dieser Idee auf der Schutzmatten nicht abgeneigt. Der Zolli habe sich zu dieser Parzelle schon verschiedene Gedanken gemacht und Visionen mit der Gemeinde ausgetauscht. «Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Ozeanium auf dieser Parzelle eine Möglichkeit wäre», sagt Mike Keller.

Ob die Rahmenbedingungen für ein Grossaquarium dort gegeben wären, müsste abgeklärt werden. «Aber es wäre wohl eine Alternative zum Standort auf der Heuwaage», sagt der Binninger Gemeindepräsident.

Mike Keller gibt aber zu bedenken, dass die Verkehrsanbindung beim Dorenbach sicher nicht so gut erschlossen ist, wie auf der Heuwaage mit den nahen Parkhäusern.«Für solche Schwierigkeiten gibt es aber immer kreative Lösungen. Man muss nur wollen», so Keller.