Ohne ihn gäbe es an der Fasnacht keine Räppli

Sie sind klein, sie sind bunt und vor allem sind sie innert Kürze überall – auch dort, wo man sie lieber nicht hätte. Diese Erfahrung hat in der Stadt jeder schon einmal gemacht, der es wagte, ohne Blaggedde am Cortège aufzukreuzen. Und trotz des Mühsals, die Räppli wieder loszuwerden, wäre das Antlitz der Fasnacht ohne sie nicht halb so fröhlich, wie es nun mal ist. Doch wo kommen sie eigentlich her, die Abertausenden, ja Millionen kleiner Papierschnipsel, die es bald wieder von den Wagen regnet?