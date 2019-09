Neu saniertes Schulhaus sorgt für Freud und Leid

Am Tag der offenen Tür wurde angestossen auf die frisch sanierte Schulanlage Engerfeld sowie den Neubau für das Berufsbildungszentrum Fricktal (BZF) – «das grösste Projekt der Stadt Rheinfelden in den vergangenen Jahren», wie es Stadtammann Franco Mazzi nannte. Rund 30 Millionen Franken kosten der Neubau, neue Haustechnik, mehr Brandschutz und Erdbebensicherheit. Innenausbau und Gebäudehülle «wiesen Bedarf aus». Ein weiteres Projekt, eine zusätzliche Dreifachturnhalle, «steht vor der Tür», kündigte Mazzi an.