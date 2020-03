«Mona Lisa» hilft bei Männerproblemen

Kontrolle über Bildschirm

Der Patient auf dem Operationstisch ist narkotisiert. So bekommt er vom Prozedere nichts mit und spürt keine Schmerzen. Christian Wetterauer, Oberarzt der Urologie am Unispital, nimmt den Eingriff vor. Die Ultraschall-Sonde des Roboters wird dem Patienten sorgfältig in den After geschoben. Auf einem Bildschirm erscheinen die Umrisse der Prostata, die Wetterauer nachzeichnet. «Mona Lisa» legt nun Ultraschall- und MRI-Bild übereinander, mit der entsprechende Software. Geplant ist die Entnahme von sechs zylinderförmigen Gewebeproben. Auf dem Bildschirm erkennt man, an welchen Stellen Material der Prostata entnommen werden soll.

Nun geht alles schnell. «Mona Lisa» errechnet sechsmal hintereinander die korrekte Position und manövriert entsprechend seine Eindringvorrichtung an den richtigen Ort. Christian Wetterauer muss jeweils nur noch einen Knopf drücken. Der Roboter führt nun die Hohlnadel ins Gewebe und befördert nacheinander sechs fadenartige Gewebeteile ans Tageslicht. Diese werden je in ein kleines Gefäss mit einer Flüssigkeit gelegt. Die Gefässe sind durchnummeriert. So kann mithilfe der Aufzeichnungen von «Mona Lisa» zurückverfolgt werden, woher die Gewebeproben genau stammen.

Manche Patienten seien verunsichert, wenn sie hörten, dass sie mit einem Roboter operiert werden sollen, sagt Helge Seifert, Chefarzt der Urologie am Unispital. «Der Roboter trifft aber sehr viel besser das, was getroffen werden soll, als wenn ein Arzt manuell vorgeht.»

Wissenschaftlich begleitet

Bis jetzt sei der Biopsie-Eingriff mit «Mona Lisa» am Universitätsspital rund zwanzigmal durchgeführt worden, so Seifert. Alle Eingriffe würden wissenschaftlich begleitet, um Genaueres herauszufinden, wie präzise der Roboter arbeitet.

«Wir haben als Unispital die Aufgabe, neue Techniken einzuführen und auszuprobieren», ­betont Helge Seifert. Denn das Unispital verstehe sich als Technologieführer, was neue Operationstechniken angeht. So wurde am Unispital schon vor vier Jahren der Operationsroboter «Carlo» eingeführt, der Knochen mit einem Laserstrahl durchschneiden kann. «Carlo» wird etwa bei komplexen Fehlbildungen von Schädelknochen eingesetzt. Ebenfalls verlässt sich das Unispital seit einigen Jahren auf das Operationssystem «Da Vinci», mit dem sich Tumoren in der Lunge oder in der Prostata herausoperieren lassen. «Da Vinci» arbeitet allerdings nicht autonom, sondern führt mit seinen Operationsarmen die Bewegungsanweisungen eines Arztes aus.

Der Patient am Unispital ist nun aus seiner Narkose erwacht. Der Eingriff mittels «Mona Lisa» hat etwa eine halbe Stunde gedauert. In einigen Tagen wird er Bescheid bekommen, welcher Art die verdächtigen Stellen in seiner Prostata sind.