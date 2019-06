Mehr Basler Planungsmittel für Elektrifizierung der Hochrheinbahn

Schub für Bahn-Netz

Am Mittwoch nun hat der Grosse Rat seinen neuen Planungsbeitrag mit 85 gegen eine Stimme bewilligt. So trägt Basel-Stadt nun insgesamt maximal 3,1 Millionen an die Planung bei.

Dagegen votierte nur ein SVP-Sprecher, der beklagte, dass Basel-Stadt nach den Mehrkosten der Tramverlängerungen nach Weil am Rhein (D) und Saint-Louis (F) nun auch für eine Bahnstrecke auf deutschem Boden mehr bezahlen solle. Er musste sich darauf anhören, die Strecke verbinde immerhin zwei Schweizer Städte.

Ein SVP-Parteikollege konterte, es gehe nicht nur um eine Strecke, sondern um ein ganzes Netz: Die Hochrheinbahn sei «unverzichtbarer Bestandteil der Herzstück-Planung», des S-Bahn-Tunnel-Grossprojektes im Raum Basel. Die SP mahnte, das Projekt stärke den Wirtschaftsraum Basel; die Mehrkosten seien sorgfältig korrekt aufgeteilt worden.

Laut dem Sprecher der grossrätlichen Regiokommission beteiligt sich der Stadtkanton konkret nur an Mehrkosten für betriebsnotwendiges für den Kapazitätsausbau, nicht jedoch an Attraktivitätssteigerungen. Zudem werde sich der Stadtkanton dereinst kaum an den Baukosten beteiligen müssen.

Projekt im Step 2035

Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels verwies dazu auf den Nationalratsbeschluss vom Dienstag zum Bahnausbauschritt Step 2035. Darin stünden 200 Millionen Franken für drei grenzüberschreitende Projekte, alle in der Region Basel: ein S-Bahn-Ausbau im Wiesental, der Flughafen-Bahnanschluss und eben die Hochrhein-Elektrifizierung.