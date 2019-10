Mann auf Fussgängerstreifen überrollt

Der Unfall ereignete sich am Montagabend um 20.15 Uhr, wie die deutsche Polizei mitteilte. In Deutsch-Rheinfelden, im Bereich der Hardtstrasse, ging in 56-Jähriger über die Strasse und benutzte dabei ordnungsgemäss einen Fussgängerstreifen.

Dabei erfasste ihn ein Auto, in dem ein 21-Jähriger sass. Die Polizei geht davon aus, dass der Fussgänger nach dem Aufprall eventuell überrollt wurde. Hierbei zog sich der Fussgänger so schwere Verletzungen zu, dass er sofort zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Klinikum verbracht werden musste. Der Mann befand sich in Lebensgefahr. Die Polizei sucht Zeugen.