Logistikbranche will bei Siedlungsentwicklung mitreden

Erstmals muss der Verein das Thema Landschaft bewerten und in der Siedlungsentwicklung berücksichtigen. Und zum ersten Mal in vielen Jahren ­werden auch die Bedürfnisse der ­Logistikbranche – etwa der Flächenbedarf von Containern, Lastwagen und Schiff – aufgenommen. Dieser Arbeitsgruppe steht Handelskammerdirektor Martin Dätwyler vor. Dass in Basel Vertreter der Transportbranche ihr Wissen direkt einbringen könnten, sei schweizweit einmalig, hiess es.

«An einem Strick ziehen»

Für die Logistikbranche kommt dieser Eintritt in den Verein Agglo Basel eher zu spät als zur rechten Zeit. Überall werden die Camions vertrieben, obschon die Gesellschaft immer mehr Güter verlangt, die zur rechten Zeit und möglichst schnell transportiert werden müssen. Die Zahl der Inverkehrsetzung von Lieferwagen steigt jedenfalls unerwartet steil nach oben. Diese Autos werden das bereits überlastete Verkehrsnetz zusätzlich verstopfen. Es brauche kurze Wege und am richtigen Ort auch Platz. Ultra-Brag-Geschäftsleiter Thomas Knopf denkt da an das Gebiet Wolf, das für die Logistik erhalten werden müsse.

Der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber formuliert die Entwicklung des Vereins Agglo Basel denn auch in einem Satz: «Begonnen haben wir mit ein paar Kantonen, dann sind Länder dazugekommen, und nun sind ganze Branchen mit dabei.» Für eine vernünftige Planung brauche es das.

Der Basler Stadtentwickler Lukas Ott lobt das Treffen in Lörrach. «Es ist wichtig, dass die trinationale Region an einem Strick zieht, um in Bern klarzumachen, was wir brauchen.» Der Frage, was er davon halte, wenn die Basler Politik ungeachtet der Erkenntnisse dieser Fachleute die Planung der Osttangente durch Rückbauwünsche sabotiere oder den Westring verhindern wolle, wich Ott aus: «Wir sind hier auf einer Fachebene. Sie muss die Politik mit ihren Argumenten überzeugen können.»

Mehr S-Bahn

Es gibt ein paar gute Botschaften zur S-Bahn, unter anderem aus dem Bundesland Baden-Württemberg, die Verkehrsminister Winfried Hermann mitbrachte: Man habe ein Verkehrsfinanzierungsgesetz verabschiedet und die Mittel in einer ersten Phase verdoppelt. Danach würden sie verdreifacht. Das gibt dem Zug mehr Schub. Namentlich erwähnte er die Elektrifizierung der Hochrheinbahn, die darüber hinaus nun auch zusätzliche Haltestellen und einen partiellen Doppelspurausbau kriegen soll. Die Mittel hierfür seien von 140 auf 320 Millionen Franken gestiegen und damit mehr als verdoppelt worden.