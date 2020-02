Lachs schwimmt bald wieder bis nach Basel

Das scheint der Durchbruch zu sein: Frankreich hat sich diese Woche an der Rheinministerkonferenz in Amsterdam dazu verpflichtet, die letzten drei Kraftwerke im Rhein bis 2026 so zu sanieren, dass der Lachs wieder bis in die Schweiz schwimmen kann. Dies teilte der Schweizerische Fischerei-Verband in einem Communiqué mit.