Kindergarten brennt in der Nähe von Rheinfelden

Am Dienstagmorgen gegen 3.20 Uhr begann in Wehr der Kindergarten Seeboden zu brennen. Bis die Feuerwehr eintraf, entwickelte sich das Feuer zu einem Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern noch an, da sich Glutnester im Dachbereich befinden. Gemäss des Polizeipräsidiums Freiburg kann der Kindergarten nicht mehr gerettet werden und ist einsturzgefährdet. Insgesamt waren 15 Fahrzeuge und 100 Feuerwehrleute im Einsatz.