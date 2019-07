Integration auf der Hochstammkirsche

Daumen und Zeigefinger möglichst nah an der Kirsche, ein sanfter Zwick, um sie nicht zu verletzen, schon löst sich die Frucht vom Stiel. Heute sprechen Landwirte nicht mehr von der Kirschernte, sondern vom Kirschenbrechen. Das wollte Erich Schweizer vom Höldihof in Buus seinen Erntehelfern eigentlich mitgeben, bevor sie vor zwei Wochen erstmals in seine 170 Hochstammbäume stiegen. «Doch sie lachten nur, banden sich die Kratten um und begannen mit der Arbeit.»