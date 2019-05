«Im Tesla sitzt es sich mit dem Waffengurt bequemer»

Auf diesem Sitz in einem Polizeiauto will man lieber nicht Platz nehmen. Es ist der sogenannte Arrestantensitz, wie er in der Polizeisprache heisst. Er dient dazu, festgenommene Diebe, ­Verbrecher oder sonstige Delinquenten zu transportieren. Der Sitz liegt über einer Art Wanne aus Blech. Diese soll bei widerspenstigen Tätern dafür sorgen, dass sie den daneben sitzenden Polizisten nicht mit den Füssen treten.