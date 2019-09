Frau schubst Frau ins Gleisbett

Am Freitagabend kam es in Friedlingen zu einem Angriff, der tragisch hätte enden können, aber glücklicherweise ohne schwere Folgen blieb. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, stiess in Friedlingen eine 24-jährige Frau eine andere 24-jährige Frau ins Gleisbett der 8-er Tramstation Wheil am Rhein Grenze. Da kein Tram kam, erlitt die geschubste Frau nur Prellungen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt.