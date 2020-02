Fahrzeug-Affäre: Staatsanwaltschaft erhebt keine Anklage

Eine Strafuntersuchung leiteten die Justizbehörden ein, nachdem die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Landrats ihre eigenen Erkenntnisse in einem Bericht der Staatsanwaltschaft zugestellt hatte. Dies zur Prüfung einer allfälligen strafrechtlichen Relevanz.

Ärger über die Einstellung

Nach der rechtsgültigen Einstellungsverfügung zeigt sich GPK-Präsident Hanspeter Weibel konsterniert: «Der Vorgang in der BUD war schon skandalös, weil die Abläufe so undokumentiert waren, dass deliktische Handlungen stattfinden konnten. Jetzt stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein, weil sie angeblich keine Beweise findet. Nun ist der Bürger in der Lagen, sich selber ein Bild von den Zuständen im Kanton zu machen.»

Verständlich ist der Ärger des GPK-Präsidenten vor dem Hintergrund, dass die Staatsanwaltschaft während ihren Untersuchungen die Kommission nie konsultiert hatte, um deren Erkenntnisse abzurufen. «Wir wurden vor der inzwischen rechtskräftigen Einstellung des Verfahrens von der Staatsanwaltschaft nie eingeladen, Beweisanträge zu stellen und dies, obwohl wir als Behörde im Verfahren beteiligt waren», sagt Weibel.

GPK soll Parteistellung erhalten

Doch dagegen konnte sich die GPK offenbar nicht wehren. Die Kommission hat keine Parteistellung im Baselbiet; eine gerichtliche Überprüfung der Einstellungsverfügung durch die Staatsanwaltschaft ist somit nicht möglich.

Das soll sich ändern. «Die SVP wird eine parlamentarische Initiative in einer der nächsten Landratssitzungen einreichen, damit den Oberaufsichtsorganen im Baselbiet Parteirechte eingeräumt werden, wie in anderen Kanton übrigens auch», sagt Weibel. Ein Entwurf liegt bereits vor.

Dubiose Vorgänge in der BUD

Die Fahrzeug-Affäre ins Rollen gebracht hat eine Mitarbeiterin der Bau- und Umweltschutzdirektion. Nachdem ruchbar wurde, dass sie mit der GPK gesprochen hatte, hat ihr die frühere Baudirektorin Sabine Pegoraro gekündigt.

Einen Zusammenhang zwischen der Fahrzeug-Affäre und der Kündigung stritt die Regierungsrätin beharrlich ab. Sie sprach von einer «Treuepflichtsverletzung» als Grund der Kündigung.

Die Juristen der Arbeitslosenkasse kommen zu einem ganz anderen Schluss: Die BUD hatte ihre Angestellte mit der Kündigung überrumpelt, und es könne mitnichten von einer Treuepflichtsverletzung gesprochen werden. Entsprechend wurde Arbeitslosengeld ausbezahlt. Der für die dubiosen Fahrzeugverkäufe verantwortliche Mann wurde in der BUD heimlich versetzt und in der Zwischenzeit pensioniert.