Erneuter Bombenalarm auf dem EuroAirport

«Aus Sicherheitsgründen» habe die Polizei die Ankunftsebene evakuiert, so Gaskell. Gegen 12.40 Uhr habe Entwarnung gegeben werden können. Die Auswirkungen seien gering gewesen: Ein Flugzeug konnte nur mit Verspätung starten. In drei Flugzeugen, die gelandet sind, mussten die Passagiere an Bord bleiben und warten, da der Ankunftsbereich abgeriegelt war.

In den letzten Monaten ist es auf dem EuroAirport wiederholt zu Bombendrohungen und Bombenalarmen gekommen. (mar)