Ein eigenartig Volk von Stubenhockern

20 000 Verse umfasst das Epos, das, kurz und knapp, die Generation junger Götter begleitet, die den Platz der Altgedienten im Olymp einnehmen. Hohlers olympische Reminiszenz ist bedeutend kürzer, verfasst aber in derselben Versform, die von Reim und Rhythmus lebt. Sein Olymp ist Bundesbern, und im Gegensatz zu Spittelers (wenn auch düsterem) Frühlingserwachen ist Hohlers Politepos ein herbstnebelgetränktes Spiegelbild der Gesellschaft – aus Witz und Aberwitz.

Er pendelt zwischen zwei Rednerpulten und wechselt bei jedem Rollenwechsel die Lesebrille

Weil die eigentlich exklusive Lesung im vergangenen Jahr derart erfolgreich war, beehrte der Autor vergangenen Dienstag Liestal abermals, um seine Version der Götterdämmerung ein zweites Mal vorzutragen – übrigens erneut vor ausverkauften Rängen. Hohler liest dabei nicht nur seinen Herbst, sondern schlüpft auch in die Rolle Carl Spittelers, um Auszüge aus dessen Frühling zum Besten zu geben. Erst das veranschaulicht, wie nah er sich am Original bewegt.

So pendelt er zwischen zwei Rednerpulten und wechselt auch bei jedem Rollenwechsel seine Lesebrille. Dazwischen, auf einem Sockel, steht ein zerfleddertes Exemplar des «Olympischen Frühlings», das recht zerlesen aussähe, spricht Hohler mit dem Unterton der Ironie und schickt sich, den Olymp zu erklimmen.

Im Gepäck hat er eine illustre Schar, gewichtige Rollen spielen etwa der Weltengott, der gerade Davos die Aufwartung machte, der Heilige Ignazius, der es allen rechtmachen wolle, oder Helvetia heimgesucht von einem Wutanfall, weil alle vier Jahre an ihr gezogen und gerissen würde. Gemeint sind natürlich die Wahlen.

Hohlers Fazit

Die Christen haben sich erstaunlich gut gehalten, doch ganz zuoberst im Olymp, da bleibt’s beim Alten: Die sieben Sessel sind besetzt, kein Platz ist da für Gretas abgesandte Göttin Regula.

Auf ihrem Weg auf den Olymp treffen die ­Neu­gewählten auf ebendiese Prophetin ­Greta alias ­Klimaaktivistin Thunberg, die da spricht:

«Jetzt will ich Klarheit sehn, wo setzt ihr euer Like? Ich wünsch euch allen Glück, ich muss zum Freitagsstreik.» Sie liess die neuen Götter höchstverwirrt zurück. Sie stritten über Lebenshaltung, über Glück, sie echauffierten sich, bekamen rote Köpfe. Die Alten schimpften über Gretas lange Zöpfe, und dass sie plötzlich einem Mädchen folgen sollten. Und als die Jungen der Prophetin Achtung zollten, da murrte einer der Gescheiten, Ewigschlimmen: «Zum Glück kann diese dumme Gans bei uns nicht stimmen.» «Sind wir nicht höchsterfahrene Gesetzeskocher?», rief laut und zähnebleckend Frau Martullo-Blocher.

Beschwörend zieht Hohler schliesslich seine ­bitterböse Bilanz:

Das ist eigenartig Volk von Stubenhockern. Beruhigen sich tagelang mit Betablockern. Sie glauben gern an alles, was schon immer war, und sehen ihre kleine Welt stets in Gefahr. Sie hängen lichtscheu rum in ihren dumpfen Stuben, man sieht sie chatten, mailen, googeln und youtuben. Was draussen in der Welt geht, ihnen ist’s egal, auch wenn die Erde bebt; sie leben digital. Sie finden sich modern und ticken doch wie Opa: Die allerärgste Göttin ist für sie Europa.