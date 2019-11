Ein Walliser erobert Basel

Sein Walliserdialekt erinnert an das muntere Rauschen der Rhone. Genauso behende wie der Fluss schlängelt sich Nicolas Burgener an den Hindernissen der Baustelle in der Steinenvorstadt 42 vorbei. Er springt über einen offenen Schacht und umkurvt eine Fräsmaschine, die ihm im Weg steht. Nichts scheint ihn bremsen, nichts stoppen zukönnen.