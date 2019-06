Ein Verkehrssystem, das allen dient

Der Kanton Baselland verantwortet und finanziert mit dem Zubringer Bachgraben ein Projekt, das fast ausschliesslich auf französischem und auf Stadtbasler Terrain verläuft. Der geplante Tunnel zwischen dem Bereich der heutigen Schrebergärten an der Grenze beider Basel und der Flughafenstrasse soll bergmännisch erstellt werden und dürfte Basel-Stadt nur am Rande tangieren. Der Ausbau der Rue de Bâle entlang der Landesgrenze zum Baselbiet und der Anschluss an das neue Contournement Hésingue/Hégeneheim bilden schlanke Fortsetzungen, von denen sowohl Allschwil als auch die elsässische Nachbarschaft optimal profitieren werden.

Das neue Strassensystem, das in beiden Richtungen Zubringer-Charakter hat, ist in seiner Dimension bescheiden. Es passt auch gut zu den Zukunftsplänen eines Basler Westrings. Gelingt es, das Bachgraben-Quartier auch optimal an Tram und S-Bahn anzuschliessen, kann das Gesamtkonzept alle Interessierten in den beiden Basel und im angrenzenden Elsass zufriedenstellen. Das ist für die Zukunft entscheidend. Denn Allschwil wird damit sein Entwicklungspotenzial ausschöpfen können.