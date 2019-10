Ein Kampf, den Arme immer verlieren

«Hallo, mein Name ist Mustafa. Ich bin 25-jährig und komme aus Bangladesh. Seit ich zwölf Jahre alt bin, arbeite ich in einer Textilfabrik. Freizeit habe ich keine, ich arbeite bis zu 100 Stunden in der Woche, 365 Tage im Jahr. Ich habe eine gekrümmte Haltung und bin von Erschöpfung gezeichnet.»